Россиянин Александр Большунов увеличил отрыв от норвежца Йоханнеса Клебо в общем зачете Кубка мира. Он одержал победу на этапе в Нове-Место, Клебо стал вторым, отстав от него на 46,7 секунды.

Третье место в общем зачете занимает еще один россиянин Сергей Устюгов.

У женщин в общем зачете с большим отрывом идет Тереза Йохауг из Норвегии, вторая — ее соотечественница Хейди Венг. Россяинка Наталья Непряева замыкает тройку лидеров.

Общий зачет (м)

1. Александр Большунов (Россия) — 1281

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1122

3. Сергей Устюгов (Россия) — 845

4. Иво Нисканен (Финляндия) — 718

5. Шур Рете (Норвегия) — 691

6. Симен Крюгер (Норвегия) — 531...

9. Андрей Мельниченко (Россия) — 420...

11. Артем Мальцев (Россия) — 343...

14. Андрей Ларьков (Россия) — 334

15. Денис Спицов (Россия) — 323...

24. Глеб Ретивых (Россия) — 211

25. Иван Якимушкин (Россия) — 210...

59. Илья Порошкин (Россия) — 41

60. Алексей Червоткин (Россия) — 40...

75. Илья Семиков (Россия) — 26...

88. Андрей Краснов (Россия) — 18...

98. Александр Бессмертных (Россия) — 14

99. Александр Терентьев (Россия) — 14

Кубок наций (м)

1. Норвегия — 4015

2. Россия — 3393

3. Франция — 1577

4. Финляндия — 1564

5. Швеция — 1515

6. Швейцария — 817

Общий зачет (ж)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1409

2. Хейди Венг (Норвегия) — 952

3. Наталья Непряева (Россия) — 939

4. Джессика Диггинс (США) — 720

5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 699

6. Сейди Бьорнсен (США) — 622...

39. Яна Кирпиченко (Россия) — 98

40. Алиса Жамбалова (Россия) — 98...

49. Лидия Дуркина (Россия) — 54...

57. Нина Дуботолкина (Россия) — 35...

60. Анна Нечаевская (Россия) — 33...

62. Кристина Мацокина (Россия) — 31...

68. Екатерина Смирнова (Россия) — 21...

76. Диана Головань (Россия) — 13...

88. Анна Жеребятьева (Россия) — 10

Кубок наций (ж)

1. Норвегия — 4193

2. Швеция — 2588

3. США — 2319

4. Россия — 1471

5. Финляндия — 1289

6. Германия — 935