Большунов упрочил лидерство в общем зачете, Устюгов — третий
Россиянин Александр Большунов увеличил отрыв от норвежца Йоханнеса Клебо в общем зачете Кубка мира. Он одержал победу на этапе в Нове-Место, Клебо стал вторым, отстав от него на 46,7 секунды.
Третье место в общем зачете занимает еще один россиянин Сергей Устюгов.
У женщин в общем зачете с большим отрывом идет Тереза Йохауг из Норвегии, вторая — ее соотечественница Хейди Венг. Россяинка Наталья Непряева замыкает тройку лидеров.
Общий зачет (м)
1. Александр Большунов (Россия) — 1281
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1122
3. Сергей Устюгов (Россия) — 845
4. Иво Нисканен (Финляндия) — 718
5. Шур Рете (Норвегия) — 691
6. Симен Крюгер (Норвегия) — 531...
9. Андрей Мельниченко (Россия) — 420...
11. Артем Мальцев (Россия) — 343...
14. Андрей Ларьков (Россия) — 334
15. Денис Спицов (Россия) — 323...
24. Глеб Ретивых (Россия) — 211
25. Иван Якимушкин (Россия) — 210...
59. Илья Порошкин (Россия) — 41
60. Алексей Червоткин (Россия) — 40...
75. Илья Семиков (Россия) — 26...
88. Андрей Краснов (Россия) — 18...
98. Александр Бессмертных (Россия) — 14
99. Александр Терентьев (Россия) — 14
Кубок наций (м)
1. Норвегия — 4015
2. Россия — 3393
3. Франция — 1577
4. Финляндия — 1564
5. Швеция — 1515
6. Швейцария — 817
Общий зачет (ж)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1409
2. Хейди Венг (Норвегия) — 952
3. Наталья Непряева (Россия) — 939
4. Джессика Диггинс (США) — 720
5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 699
6. Сейди Бьорнсен (США) — 622...
39. Яна Кирпиченко (Россия) — 98
40. Алиса Жамбалова (Россия) — 98...
49. Лидия Дуркина (Россия) — 54...
57. Нина Дуботолкина (Россия) — 35...
60. Анна Нечаевская (Россия) — 33...
62. Кристина Мацокина (Россия) — 31...
68. Екатерина Смирнова (Россия) — 21...
76. Диана Головань (Россия) — 13...
88. Анна Жеребятьева (Россия) — 10
Кубок наций (ж)
1. Норвегия — 4193
2. Швеция — 2588
3. США — 2319
4. Россия — 1471
5. Финляндия — 1289
6. Германия — 935