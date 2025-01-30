Большунов уехал тренироваться в Европу

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов уехал тренироваться в Европу, сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Большунов улетел в Европу тренироваться согласно индивидуальному плану», — цитирует Вяльбе ТАСС.

25 января Большунов стал победителем спринта на на шестом этапе Кубка России в Ижевске и завоевал первое золото в сезоне. 28-летний лыжник занимает четвертое место в общем зачете Кубка России.