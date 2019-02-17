Большунов - третий россиянин, выигравший три индивидуальные гонки за сезон

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото на этапе Кубка мира в Италии. 22-летний спортсмен стал третьим россиянином, выигравшим три индивидуальные гонки за сезон.

Ранее подобное достижение покорялось Сергею Устюгову (7 гонок в сезоне-2016/17, 3 гонки в сезоне-2015/16) и Александру Легкову (3 гонки в сезоне-2012/13).

Alexander Bolshunov is the third man representing Russia to win three individual @FISCrossCountry World Cup events in a season, after Sergey Ustiugov (7 in 2016/17, 3 in 2015/16) and Alexander Legkov (3 in 2012/13). #cogneworldcup – Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 17 февраля 2019 г.

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