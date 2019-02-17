16:23 | Лыжные гонки

Большунов - третий россиянин, выигравший три индивидуальные гонки за сезон

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Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото на этапе Кубка мира в Италии. 22-летний спортсмен стал третьим россиянином, выигравшим три индивидуальные гонки за сезон.

Ранее подобное достижение покорялось Сергею Устюгову (7 гонок в сезоне-2016/17, 3 гонки в сезоне-2015/16) и Александру Легкову (3 гонки в сезоне-2012/13).

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