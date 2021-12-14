Большунов, Терентьев и Непряева скорее всего выступят на этапе Кубка мира в Дрездене
12:10
Старший тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко объявил предварительный состав команды на этап Кубка мира в Дрездене.
«Окончательное решение по составу на этап Кубка мира в Дрездене будет принято чуть позже, — цитирует Бородавко ТАСС. — Но, скорее всего, будут заявлены Александр Большунов, Александр Терентьев, Наталья Непряева и Анна Грухвина».
Четвертый этап Кубка мира в Дрездене пройдет с 18 по 19 декабря.
В первый день турнира пройдут мужские и женские спринты свободным стилем. Во второй день спортсмены разыграют награды в командном спринте свободным стилем.
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