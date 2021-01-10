Большунов стал вторым в гонке в гору и второй год подряд выиграл «Тур де Ски»!

Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в масс-старте на «Тур де Ски» и выиграл общий зачет многодневки. Спортсмен стал лучшим в тотале второй год подряд.

Победу в заключительной гонке (легендарный подъем в гору) одержал еще один россиянин Денис Спицов. Он опередил чемпиона «Тура» на 13 секунд.

Третьим в масс-старте стал француз Морис Манифика.

В общем зачете Большунов опередил Манифика на 3 минуты и 23 секунды, а Спицова — на 3 минуты и 36 секунд.

«СЭ» вел онлайн-трансляцию гонки.

Лыжные гонки

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Мужчины

Масс-старт, 10 км (С)

1. Денис Спицов (Россия) — 32.41,0

2. Александр Большунов (Россия) — отставание 13,3

3. Морис Манифика (Франция) — 15,2

4. Евгений Белов (Россия) — 21,8

5. Андрей Мельниченко (Россия) — 24,0

6. Иван Якимушкин (Россия) — 26,9

Итоговый зачет «Тур де ски»

1. Александр Большунов (Россия) — 3:32.32,3

2. Морис Манифика (Франция) — отставание 3.23,9

3. Денис Спицов (Россия) — 3.36,7

4. Иван Якимушкин (Россия) — 3.40,6

5. Артем Мальцев (Россия) — 4.03,3

6. Евгений Белов (Россия) — 5.08,5

7. Андрей Мельниченко (Россия) — 5.23,7