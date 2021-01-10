Большунов стал вторым в гонке в гору и второй год подряд выиграл «Тур де Ски»!
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в масс-старте на «Тур де Ски» и выиграл общий зачет многодневки. Спортсмен стал лучшим в тотале второй год подряд.
Победу в заключительной гонке (легендарный подъем в гору) одержал еще один россиянин Денис Спицов. Он опередил чемпиона «Тура» на 13 секунд.
Третьим в масс-старте стал француз Морис Манифика.
В общем зачете Большунов опередил Манифика на 3 минуты и 23 секунды, а Спицова — на 3 минуты и 36 секунд.
«СЭ» вел онлайн-трансляцию гонки.
Лыжные гонки
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Мужчины
Масс-старт, 10 км (С)
1. Денис Спицов (Россия) — 32.41,0
2. Александр Большунов (Россия) — отставание 13,3
3. Морис Манифика (Франция) — 15,2
4. Евгений Белов (Россия) — 21,8
5. Андрей Мельниченко (Россия) — 24,0
6. Иван Якимушкин (Россия) — 26,9
Итоговый зачет «Тур де ски»
1. Александр Большунов (Россия) — 3:32.32,3
2. Морис Манифика (Франция) — отставание 3.23,9
3. Денис Спицов (Россия) — 3.36,7
4. Иван Якимушкин (Россия) — 3.40,6
5. Артем Мальцев (Россия) — 4.03,3
6. Евгений Белов (Россия) — 5.08,5
7. Андрей Мельниченко (Россия) — 5.23,7
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