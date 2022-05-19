Большунов стал самым проверяемым РУСАДА лыжником с начала 2022 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по апрель 2022 года четыре раза проверило на запрещенные вещества трехкратного олимпийского чемпиона лыжника Александра Большунова. Как сообщает ТАСС, в апреле 25-летний спортсмен дважды проходил тестирование РУСАДА, в марте и в январе-феврале — по разу.

По четыре раза в 2022 году инспекторы допинг-контроля РУСАДА тестировали еще двух лыжниц — Екатерину Смирнову и Ольгу Желудеву.

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева и призеры Игр в Пекине Александр Терентьев и Иван Якимушкин за первые четыре месяца года проверялись РУСАДА на допинг дважды, обладатели золотых олимпийских медалей в эстафетах Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов — по разу.

В 2021 году Большунов проверялся РУСАДА на допинг пять раз, в 2020 году — ни разу, в 2019 году — один, в 2018 году — шесть.

Ведущие российские лыжники в течение года также проверяются на допинг по линии международной федерации.