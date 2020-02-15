Большунов стал пятым в индивидуальной гонке в Эстерсунде

Россиянин Александр Большунов показал пятый результат в индивидуальной гонке на 15 километров в шведском Эстерсунде.

В первую шестерку, кроме Большунова, вошли только норвежцы. Победителем стал Шур Рете. Йоханнес Клебо показал только 31-й результат.

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Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Шур Рете (Норвегия) — 30.41,5

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 1,7

3. Финн Крог (Норвегия) — 16,6

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 17,3

5. Александр Большунов (Россия) — 22,2

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 24,6

9. Денис Спицов (Россия) — 32,3

10. Иван Якимушкин (Россия) — 33,2

12. Андрей Мельниченко (Россия) — 35,1

14. Евгений Белов (Россия) — 39,3

16. Андрей Ларьков (Россия) — 52,6

21. Артем Мальцев (Россия) — 1.02,6

22. Сергей Устюгов (Россия) — 1.03,1

69. Глеб Ретивых (Россия) — 2.53,6