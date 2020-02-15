Большунов стал пятым в индивидуальной гонке в Эстерсунде
Россиянин Александр Большунов показал пятый результат в индивидуальной гонке на 15 километров в шведском Эстерсунде.
В первую шестерку, кроме Большунова, вошли только норвежцы. Победителем стал Шур Рете. Йоханнес Клебо показал только 31-й результат.
Лыжные гонки
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
«Ски тур»
Мужчины
Дистанционные соревнования
Индивидуальная гонка, 15 км (С)
1. Шур Рете (Норвегия) — 30.41,5
2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 1,7
3. Финн Крог (Норвегия) — 16,6
4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 17,3
5. Александр Большунов (Россия) — 22,2
6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 24,6
9. Денис Спицов (Россия) — 32,3
10. Иван Якимушкин (Россия) — 33,2
12. Андрей Мельниченко (Россия) — 35,1
14. Евгений Белов (Россия) — 39,3
16. Андрей Ларьков (Россия) — 52,6
21. Артем Мальцев (Россия) — 1.02,6
22. Сергей Устюгов (Россия) — 1.03,1
69. Глеб Ретивых (Россия) — 2.53,6