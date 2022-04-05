Большунов, Спицов и Непряева примут участие в гонке «Хибинская весна»
Министр спорта Заполярья Светлана Наумова сообщила, что олимпийские чемпионы Александр Большунов, Денис Спицов и Наталья Непряева примут участие в лыжной гонке «Хибинская весна».
«Свое участие в Кировске подтвердили спортсмены сборной России по лыжным гонкам, олимпийские чемпионы Пекина Александр Большунов, Денис Спицов и Наталья Непряева. Все они выйдут на старт гонки «Хибинская весна» в этом году», — приводит ТАСС слова Наумовой.
Шестые всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна» пройдут в Кировске 14 апреля.
Источник: https://tass.ru/sport/14282311
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