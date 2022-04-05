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Сегодня, 11:27

Большунов, Спицов и Непряева примут участие в гонке «Хибинская весна»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Министр спорта Заполярья Светлана Наумова сообщила, что олимпийские чемпионы Александр Большунов, Денис Спицов и Наталья Непряева примут участие в лыжной гонке «Хибинская весна».

«Свое участие в Кировске подтвердили спортсмены сборной России по лыжным гонкам, олимпийские чемпионы Пекина Александр Большунов, Денис Спицов и Наталья Непряева. Все они выйдут на старт гонки «Хибинская весна» в этом году», — приводит ТАСС слова Наумовой.

Шестые всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна» пройдут в Кировске 14 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/14282311
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Денис Спицов
Наталья Непряева
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