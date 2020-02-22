Большунов сохранил лидерство в «Ски туре» перед гонкой преследования, Гольберг отстает на 34 секунды

Россиянин Александр Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Ски тура». Сегодня лыжник упал в первом полуфинале спринта и не пробился в финальный заезд.

На 34 секунды от большунова отстает норвежец Поль Гольберг. Норвегия занимает места со второго по восьмое подряд.

Участникам «Ски тура» осталось провести только гонку преследования, в которой они будут выходить на старт, исходя из текущих показателей.

«Ски тур»

Общий зачет

1. Александр Большунов (Россия) — 2:28.50

2. Поль Гольберг (Норвегия) — отставание 0.34

3. Финн Хаген Крог (Норвегия) — 1.35

4. Сьюр Рете (Норвегия) — 1.40

5. Мартин Нюнгет (Норвегия) — 1.46

6. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.00...

9. Андрей Мельниченко (Россия) — 2.53...

13. Денис Спицов (Россия) — 3.35.

14. Иван Якимушкин (Россия) — 3.59

15. Евгений Белов (Россия) — 4.02...

21. Андрей Ларьков (Россия) — 5.58...

26. Артем Мальцев (Россия) — 7.20...

51. Глеб Ретивых (Россия) — 11.47