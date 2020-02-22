Большунов сохранил лидерство в «Ски туре» перед гонкой преследования, Гольберг отстает на 34 секунды
Россиянин Александр Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Ски тура». Сегодня лыжник упал в первом полуфинале спринта и не пробился в финальный заезд.
На 34 секунды от большунова отстает норвежец Поль Гольберг. Норвегия занимает места со второго по восьмое подряд.
Участникам «Ски тура» осталось провести только гонку преследования, в которой они будут выходить на старт, исходя из текущих показателей.
«Ски тур»
Общий зачет
1. Александр Большунов (Россия) — 2:28.50
2. Поль Гольберг (Норвегия) — отставание 0.34
3. Финн Хаген Крог (Норвегия) — 1.35
4. Сьюр Рете (Норвегия) — 1.40
5. Мартин Нюнгет (Норвегия) — 1.46
6. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.00...
9. Андрей Мельниченко (Россия) — 2.53...
13. Денис Спицов (Россия) — 3.35.
14. Иван Якимушкин (Россия) — 3.59
15. Евгений Белов (Россия) — 4.02...
21. Андрей Ларьков (Россия) — 5.58...
26. Артем Мальцев (Россия) — 7.20...
51. Глеб Ретивых (Россия) — 11.47