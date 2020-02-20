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Большунов сломал палку по ходу гонки «Ски тура». Ему помог Спицов

17:23
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Российский лыжник Александр Большунов сломал палку во время прохождения дистанции масс-старта в рамках многодневной гонки «Ски тур», совмещенной с этапами Кубка мира. Другой россиянин — Денис Спицов — отдал ему свою, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел на 25-м километре трассы. Поломка палки угрожала Большунову потерей лидерства, но Спицов выручил своего товарища по сборной. В итоге Большунов одержал победу с временем 1 час 19 минут 34,9 секунды. Сам Спицов финишировал 17-м с отставанием 1 минута 47,6 секунды.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200220/1565020921.html

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