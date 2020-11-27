Большунов, Ретивых и Клебо выступят в классическом спринте на первом этапе Кубка мира
12:34
Стала известна заявка сборной России на классический спринт на 1-м этапе Кубка мира в финской Руке. Российскую команду представят Иван Якимушкин, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Ермил Вокуев, Александр Большунов, Илья Семиков, Илья Порошкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин.
Главные конкуренты — норвежцы также были допущены к гонкам, несмотря на коронавирус в команде. Среди скандинавов — и Йоханнес Клебо.
Начало квалификации — в 12.40, финалов — 14.30 по московскому времени.
Ранее стало известно, что Денис Спицов и Андрей Собакарев перед стартом Кубка мира переболели коронавирусом.
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