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Большунов — о своем состоянии: «Без тренировок, соревнований. Переживаю, но ничего не поделать»

Большунов поделился впечатлениями от шоу-гонки в Казани
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился впечатлениями от шоу-гонки в Казани на открытии лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» и рассказал о своем текущем состоянии.

«У меня таких стартов с олимпийскими чемпионами не было. Но это очень здорово. Дети смотрят на нас, хотят обыграть нас, у них очень много эмоций, им вручают грамоты и медали, у них горят глаза, им хочется еще больше тренироваться. Даже когда такие старты, мы все равно тренируемся. Сейчас я немного приболел. Для меня это такое сложное время, когда без соревнований, без тренировок. Немножко даже переживаю, но ничего не поделать, нужно лечиться и потом выходить на тренировки и на старты», — сказал Большунов.

В субботу, 11 марта, Большунов также снялся с Казанского лыжного марафона.

Александр Большунов
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