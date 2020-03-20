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Большунов рассказал, как папа сделал самодельный «Большой хрустальный глобус»

00:18
Александр Большунов и Иван Ургант. Фото Первый канал
Александр Большунов и Иван Ургант. Фото Первый канал
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Победитель общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/20 россиянин Александр Большунов в эфире «Вечернего Урганта» рассказал, как у него появился самодельный «Большой хрустальный глобус».

— Пахнет деревом. Это не совсем точная копия, потому что у папы оригинала-то не было, — сказал Большунов. — В том году у меня был «Малый хрустальный глобус». По нему мы примерно и делали.

Однажды утром проснулся, отца дома нет, но слышу работает станок. Прихожу и смотрю уже очертание есть, и мы вместе доделали. Между прочим есть не только кубок, но и лыжи деревянные, которые папа сам сделал.

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