Большунов рассказал, что у него сломались крепления на лыжах во время масс-старта
15:52
Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после финиша масс-старта на «Тур де Ски». Он занял второе место, уступив только норвежцу Йоханнесу Клебо.
«Клебо знает свою сильную сторону — это финиш. Ему главное доехать до него, не отстав сильно.
Немного крепления подвели. Сломались на первом круге. Трасса была, как лед, особенно спуски. Пришлось очень сложно.
Если я здесь, то уже не все так плохо. Состояние приходит. Получилось даже убежать и сделать небольшой отрывчик на финише», — приводит слова Большунова matchtv.ru.
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