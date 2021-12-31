Большунов рассказал, что у него сломались крепления на лыжах во время масс-старта

Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после финиша масс-старта на «Тур де Ски». Он занял второе место, уступив только норвежцу Йоханнесу Клебо.

«Клебо знает свою сильную сторону — это финиш. Ему главное доехать до него, не отстав сильно.

Немного крепления подвели. Сломались на первом круге. Трасса была, как лед, особенно спуски. Пришлось очень сложно.

Если я здесь, то уже не все так плохо. Состояние приходит. Получилось даже убежать и сделать небольшой отрывчик на финише», — приводит слова Большунова matchtv.ru.