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Сегодня, 16:05

Большунов рассказал, что норвежский лыжник соскучился и предложил ему встретиться

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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпиона Александр Большунов рассказал о полученном недавно сообщении от норвежского лыжника.

«Что самое интересное, на этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии со словами «приезжай к нам, мы соскучились». Сказал, что нужно перевернуть негативные мысли, оставить происходящее в стороне, чтобы спорт оставался спортом.
Меня тронули эти слова. Это говорит о том, что есть понимающие спортсмены, которые считают, что лучшие должны соревноваться с лучшими», — приводит слова Большунова ТАСС.

Российские лыжники с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных Международной федерацией лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Источник: https://tass.ru/sport/17484227
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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