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Сегодня, 12:04

Большунов — о новом лыжном стадионе в Казани: «Такие центры нужно строить по всей стране и побольше»

Большунов рассказал, что думает о новом лыжном стадионе в Казани
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился впечатлениями от нового лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» в Казани.

«В Казани я далеко не в первый раз и здесь на этом комплексе тоже. Очень здорово, что такие комплексы для лыжников создаются, такие центры строятся. Нужно, чтобы их было все больше и больше по всей стране. Будет доступность для подготовки, тренировок. Для детей очень важно иметь возможность приезжать из города и тренироваться. И не просто на какой-то трассе, а на такой супер подготовленной трассе. Тут все подготовлено, все условия, раздевалки, все необходимое есть. Очень здорово!» — сказала Большунов.

Объект должен был открыться еще в марте 2022 года. Летом вокруг комплекса возник скандал из-за проблем с асфальтовым покрытием трасс.

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