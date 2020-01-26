Большунов рад, что трасса в Оберстдорфе стала тяжелее. В 2021 году там пройдет ЧМ

Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия). Также он поделился мнением о трассе, на которой в следующем году состоится чемпионат мира.

— Гонка сложилась неплохо, лыжи работали — и на классической дистанции, и на коньковой, — приводит слова Большунова Expressen. — Рад, что все получилось, спасибо большое команде. Приехав сюда, понял, что трассу изменили, она стала более тяжелой. Стало интереснее соревноваться — тяжелый подъем решает многое. Рад, что трасса тяжелее.

Сход Клебо с точки зрения борьбы за Кубок мира? Еще много гонок впереди. Если он чувствует, что не его день, то просто готовится к следующему.