"Большунов провел впечатляющую гонку". Рете - об итогах марафона на этапе КМ в Осло

Норвежский лыжник Шур Рете заявил, что Александр Большунов провел впечатляющий марафон на этапе Кубка мира в Осло. 22-летний россиянин завоевал золото, вторым стал Максим Вылегжанин, третьим - Андрей Ларьков.
- Большунов был в шаге от золота на чемпионате мира, но сегодня провел впечатляющую гонку и заслужил победу, - приводит слова Рете TV2. - Он борется с Йоханнесом Клебо за желтую майку лидера и зарабатывает очки, в конце концов побеждая. Это впечатляет.
Напомним, Большунов является лидером общего зачета Кубка мира. Он на 49 очков опережает норвежца Клебо.
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