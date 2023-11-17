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Сегодня, 12:41

Большунов пропустит спринт на Кубке Хакасии-2023

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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов не выступит в спринте на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок Хакасии-2023».

«В спринте он принимать участия не будет, предварительно заявились на коньковую гонку. Решение об участии в ней Александр примет утром перед стартом», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Состязания, в которых примут участие около 500 лыжников, пройдут 18 и 19 ноября в поселке Вершина Теи.

26-летний Большунов — трехкратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, победитель многодневной гонки «Тур де Ски».

Источник: ТАСС
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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