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Большунов пропустит этап в Дрездене. Желтая майка, скорее всего, перейдет Клебо

19:31
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP

Лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов пропустит следующий этап, который 11-12 января пройдет в Дрездене. В Германии запланированы всего две дисциплины: спринт и командный спринт.

— Он выступит уже в Нове-Место, — сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Не будет в Германии и Сергея Устюгова. А вот Йоханнес Клебо в Дрездене побежит. И если в личной гонке займет место не ниже второго, снова возглавит тотал.

Напомним, 5 января Большунов стал третьим в масс-старте в Валь-ди-Фьемме, который стал заключительной гонкой в рамках «Тур де Ски». Это позволило ему выиграть общий зачет многодневки. (Владимир Иванов)

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