Большунов пропустит этап Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов не поедет на этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия) , сообщил старший тренер сборной Юрий Бородавко. Спортсмен продолжит подготовку к чемпионату мира.

«Все три недели Саша будет готовиться в Италии, так что и этап в Нове-Место он пропустит. Будет подводка к чемпионату миру, где будут присутствовать все аспекты тренировок — и силовые, и длительные, и скоростные занятия. Я буду находиться в Италии вместе с Большуновым,» — приводит РИА Новости слова Бородавко.

Ранее стало известно, что Александр пропустит этап Кубка мира в шведском Ульрисехамне, который пройдет 6-7 февраля. Чешский этап пройдет 20-21 февраля, а 22 числа начнется чемпионат мира в немецком Оберстдорфе.