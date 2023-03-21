Большунов прокомментировал забег с детскими колясками

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал гонку с колясками. Ранее он и Иван Якимушкин устроили забег с детскими колясками.

— Сегодня жены Ани с дочкой Евой не было на стадионе?

— Были, они потом ушли. Все по плану.

— Что сказала Аня, когда посмотрела в записи ваш с Якимушкиным забег с колясками? Это же был опасный номер.

— Нет, все было под контролем, потому что Ева и Артем (сын Якимушкина. — Прим. «СЭ») спали. И после нашего ускорения они тоже спали. Значит, все прошло прекрасно.

— Коляску починили?

— Все четко с ней. Зачем ее чинить? Это профессиональная коляска. Для спорта предназначена. Ее тоже можно ставить на лыжи. Но это коляска для бега. Но у меня есть и другая коляска, ее можно и на лыжи ставить, и к велосипеду прицепить. Она в жестком корпусе. Ты как в болиде «Формулы-1» сидишь.

— Стоит ждать аттракционов от папы?

— А как? Если есть такая возможность.

— К велосипеду тоже будешь коляску пристегивать?

— Но не на такие серьезные тренировки. Я как-то разговаривал с Юрием Викторовичем Бородавко. Он сказал: «Не, не надо, Сань! Ты так со спуска едешь, что я на машине не могу догнать. Не надо дочь в коляске к велосипеду прицеплять».