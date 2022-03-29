Многократный олимпийский чемпион в интервью «России 24» прокомментировал фотографию из лыжного музея в Демино, где ему дали примерить форму советских лыжников. Снимки вызвали резкий негатив в Швеции и Норвегии.

— Не кажется вам, что лицемерно диктовать спортсменам, какие делать фотографии? Причем никакой символики Советского Союза или еще какой-то там не было. Агрессивной эту фотографию не назовешь. Была выложена душевная фотка...

— Эти истории каждый подстраивает под себя. Кому как выгоднее. Есть адекватные люди, которые посмотрели и улыбнулись. Это просто обычная фотография, которая спонтанно получилась. На соревнованиях был лыжный музей, в котором нам провели экскурсию и сказали, что было бы неплохо попробовать старые костюмы, лыжи.

Кстати очень удобные, качество было на высоте. Я бы в таком костюме на соревнованиях побежал. Костюм идеально прилегает к телу. Даже современные костюмы местами не подходят по форме. Качество было хорошим, все правильно было сшито. В общем, такая идея появилась. Я сказал, что давайте сделаем. Кто-то все понял, а кто-то решил эту историю перевернуть.