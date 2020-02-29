Большунов проиграл Нисканену в индивидуальной гонке в Лахти

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира в Лахти.

Россиянин, лидирующий в общем зачете Кубка мира, уступил 10,1 секунды финну Иво Нисканену, замкнул тройку норвежец Ханс Кристер Холунд. Другой норвежец Йоханнес Клебо финишировал на восьмом месте.

Лахти (Финляндия)

Кубок мира

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Индивидуальная гонка, 15 км (К)

1. Иво Нисканен (Финляндия) — 32.15,5

2. Александр Большунов (Россия) — отставание 10,1

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 28,8

4. Илья Семиков (Россия) — 38,8

5. Шур Рете (Норвегия) — 47,9

6. Симен Крюгер (Норвегия) — 49,4

9. Александр Бессмертных (Россия) — 55,1

10. Иван Якимушкин (Россия) — 59,3

11. Алексей Червоткин (Россия) — 1.00,9

15. Андрей Собакарев (Россия) — 1.18,1

19. Евгений Белов (Россия) — 1.35,2