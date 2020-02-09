Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, Устюгов - четвертый

Российский лыжник Александр Большунов сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира. Россиянин выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем в Фалуне (Швеция).

Большунов имеет в активе 1647 очков. В тройку лучших также входят норвежцы Йоханнес Клебо и Шур Рете. Еще один россиянин Сергей Устюгов на четвертой позиции.

Кубок мира. Мужчины

Общий зачет

1. Александр Большунов (Россия) — 1647

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1222

3. Шур Рете (Норвегия) — 882

4. Сергей Устюгов (Россия) — 876

5. Иво Нисканен (Финляндия) — 858

6. Симен Крюгер (Норвегия) — 697

10. Андрей Мельниченко (Россия) — 479

12. Андрей Ларьков (Россия) — 392

15. Артем Мальцев (Россия) — 357

17. Денис Спицов (Россия) — 349

22. Иван Якимушкин (Россия) — 275

24. Глеб Ретивых (Россия) — 262

59. Евгений Белов (Россия) — 55

61. Андрей Краснов (Россия) — 54

64. Алексей Червоткин (Россия) — 52

66. Александр Бессмертных (Россия) — 47

70. Илья Порошкин (Россия) — 41

78. Илья Семиков (Россия) — 29

84. Александр Терентьев (Россия) — 27

88. Сергей Ардашев (Россия) — 24

99. Андрей Собакарев (Россия) — 18

117. Ермил Вокуев (Россия) — 9