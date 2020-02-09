Большунов продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, Устюгов - четвертый
Российский лыжник Александр Большунов сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира. Россиянин выиграл масс-старт на 15 км свободным стилем в Фалуне (Швеция).
Большунов имеет в активе 1647 очков. В тройку лучших также входят норвежцы Йоханнес Клебо и Шур Рете. Еще один россиянин Сергей Устюгов на четвертой позиции.
Кубок мира. Мужчины
Общий зачет
1. Александр Большунов (Россия) — 1647
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1222
3. Шур Рете (Норвегия) — 882
4. Сергей Устюгов (Россия) — 876
5. Иво Нисканен (Финляндия) — 858
6. Симен Крюгер (Норвегия) — 697
10. Андрей Мельниченко (Россия) — 479
12. Андрей Ларьков (Россия) — 392
15. Артем Мальцев (Россия) — 357
17. Денис Спицов (Россия) — 349
22. Иван Якимушкин (Россия) — 275
24. Глеб Ретивых (Россия) — 262
59. Евгений Белов (Россия) — 55
61. Андрей Краснов (Россия) — 54
64. Алексей Червоткин (Россия) — 52
66. Александр Бессмертных (Россия) — 47
70. Илья Порошкин (Россия) — 41
78. Илья Семиков (Россия) — 29
84. Александр Терентьев (Россия) — 27
88. Сергей Ардашев (Россия) — 24
99. Андрей Собакарев (Россия) — 18
117. Ермил Вокуев (Россия) — 9