Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:49

Большунов приступил к тренировкам после операции

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов возобновил тренировки после операции.

«Он тренируется самостоятельно, по мере возможностей, насколько ему позволяют зубы. У него достаточно долго присутствовала боль, но он уже приступил к тренировкам», — приводит слова Бородавко ТАСС.

В апреле Большунов перенес операцию, и поэтому не смог присутствовать на церемонии награждения олимпийцев госнаградами.

Большунов на Олимпийских играх в Пекине выиграл золото в скиатлоне, эстафете и масс-старте, серебро на дистанции 15 км классикой и бронзу в командном спринте.

По итогам Кубка мира-2021/22 россиянин в личном зачете занял второе место (878 очков). Лидером стал норвежец Йоханнес Клебо, у которого на счету 1375 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/14553071
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
1
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
«Прекрати, дурак, этого не может быть!». Как Месси и вся Европа следила за безумным матчем «Реал» - «МанСити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко прокомментировал переход Крамера в сборную Италии по лыжным гонкам
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости