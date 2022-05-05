Большунов приступил к тренировкам после операции

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов возобновил тренировки после операции.

«Он тренируется самостоятельно, по мере возможностей, насколько ему позволяют зубы. У него достаточно долго присутствовала боль, но он уже приступил к тренировкам», — приводит слова Бородавко ТАСС.

В апреле Большунов перенес операцию, и поэтому не смог присутствовать на церемонии награждения олимпийцев госнаградами.

Большунов на Олимпийских играх в Пекине выиграл золото в скиатлоне, эстафете и масс-старте, серебро на дистанции 15 км классикой и бронзу в командном спринте.

По итогам Кубка мира-2021/22 россиянин в личном зачете занял второе место (878 очков). Лидером стал норвежец Йоханнес Клебо, у которого на счету 1375 очков.