Большунов примет участие в Югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске
Российский лыжник Александр Большунов примет участие в Югорском лыжном марафоне, который пройдет в Ханты-Мансийске 11 апреля 2020 года, об этом сообщает ugramegasport.
Отмечается, что в марафоне также примут участие олимпийские чемпионы Александр Легков и Евгений Дементьев.
Ранее стало известно, что Большунов одержал досрочную победу на Кубке мира. 23-летний спортсмен был лидером рейтинга и мог завоевать Большой Хрустальный глобус в ближайшей гонке, а теоретические шансы обойти его были лишь у Йоханнеса Клебо. Однако норвежцы приняли решение отказаться от участия в этапах в Северной Америке из-за распространения коронавируса.
Дополнительная информация:
https://ugramegasport.ru/2020/03/11/silnejshij-lyzhnik-mira-aleksandr-bolshunov-primet-uchastie-v-yugorskom-lyzhnom-marafone/