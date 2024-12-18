Большунов примет участие в Гонке чемпионов в Рязани

Организаторы лыжно-биатлонной Гонки чемпионов в Рязани объявили состав спортсменов, которые примут участие в соревнованиях.

Мероприятие состоится на рязанском стадионе «Алмаз» в новогодние праздники — 4-5 января. Призовой фонд составляет 12 миллионов рублей.

Лыжники: Сергей Ардашев, Алена Баранова, Александр Большунов, Мария Истомина, Савелий Корослев, Евгения Крупицкая, Анастасия Кулешова, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Дарья Непряева, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Илья Семиков, Татьяна Сорина, Денис Спицов, Наталья Терентьева, Александр Терентьев, Анастасия Фалеева, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Биатлонисты: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Евгений Емерхонов, Ирина Казакевич, Дмитрий Лазовский, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Динара Смольская, Антон Смольский, Анна Сола, Василий Томшин, Анастасия Халили, Карим Халили, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко.

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года. В ноябре сообщалось, что FIS не рассматривает возвращение россиян на международные соревнования до окончания СВО.