Большунов после победы на «Тур де Ски» проведет сбор в Нове-Место

Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке «Тур де Ски» проведет сбор в чешском Нове-Место. Об этом сообщил тренер национальной команды Юрий Бородавко.

Большунов занял первое место в общем зачете «Тур де Ски», который завершился 5 января в Италии. Он пропустит предстоящий этап Кубка мира в немецком Дрездене, как и россиянка Наталья Непряева, которая стала на «Тур де Ски» второй.

- Александр после «Тур де Ски» не полетел в Россию, он остался в Европе, у него сборы с завтрашнего дня в чешском Нове-Место, — цитирует РИА Новости Бородавко. — А Наталья сейчас находится дома с семьей, она приедет на сбор 13 января.

?Естественно, эмоциональный спад после «Тур де Ски» есть, после таких турниров всегда наступает некое опустошение. Сейчас они отдыхают, занимаются восстановительными процедурами с легким тренингом.