Большунов поделился мнением о сравнении новых звезд с ним

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как относится к тому, что многих спортсменов с ним сравнивают.

«Как отношусь к тому, что новых звезд сравнивают со мной, мол, вот, появился новый Большунов? А где появляется новый Большунов? Чтобы появился новый Большунов, ему еще нужно многое пройти, многое сделать. Я бы не делал таких громких заявлений, кто бы там ни появлялся. Каждый спортсмен индивидуален и по-своему уникален. Повторюсь, я бы не делал таких громких заявлений. Тем более я громкие заявления не люблю», — цитирует Большунова «Российская газета».

Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом 2022 года, чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира, двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски».