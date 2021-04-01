Большунов подарил автограф полицейскому. Видео
11:30
Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов подарил фотографию со своим автографом полицейскому, работающему на чемпионате России по лыжам в Тюмени. После просьбы корреспондента «СЭ» лыжник засомневался, что может дарить тому вещи — «он на службе», но полицейский согласился принять подарок.
В ходе автограф-сессии Большунов расписывался на флагах, термосах, а очевидцы рассказывают, что в прошлые дни на подпись Александру подставляли даже паспорт. Всего подождать Большунова после гонки решили около 100 человек.
На чемпионате России в Тюмени Большунов взял три золотые медали в трех гонках — личном и командном спринтах, а также скиатлоне. Раздельную гонку на 15 км он пропустил, ее выиграл Артем Мальцев.
(Дмитрий Кузнецов)
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