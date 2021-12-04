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Большунов побежит второй этап в эстафете, Устюгов — финишер во второй команде

15:58

Определился состав сборных России на этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Гонки пройдут в воскресенье. Напомним, что каждая страна имеет право выставить по две команды.

По итогам тренерском совещание принято решение, что в первую мужскую войдут Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Во вторую: Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов.

Основная женская четверка: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Вторую составят Яна Кирпиченко, Анастасия Фадеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

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Владимир Иванов все материалы автора
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