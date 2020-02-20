Большунов планировал выйти в лидеры «Ски тура» после масс-старта
17:55
Российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями от победы в масс-старте «Ски тура». Он вышел в лидеры зачета.
— В плане у меня было такое, что если выходить в лидеры, то после этой гонки. — цитирует россиянина РИА «Новости». — Рад, что все получилось так, как и было задумано.
Второе место в зачете «Ски тура» занимает норвежец Поль Голберг, который уступает российскому лыжнику 1 минуту и 5 секунд. Третьим идет Шур Рете, который отстает от второй строчки всего на секунду.
До конца «Ски тура» лыжникам осталось провести две гонки: спринт и пасьют.
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