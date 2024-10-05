Большунов перешел из сборной Архангельской области в команду Татарстана

Александр Большунов с предстоящего сезона будет представлять Республику Татарстан. Ранее 27-летний лыжник выступал за Архангельскую область.

«Александр Большунов с этой минуты отстаивает на всех соревнованиях честь Татарстана! Имя Александр часто переводят как «защитник людей», «воин», «мужественный». Алга («вперед». — Прим. «СЭ»), Большунов, Татарстан с тобой», — передает РИА Новости слова президента региональной федерации Ильшата Фардиева.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом и чемпионом мира в скиатлоне. Также он дважды становился обладателем Кубка мира и победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам стартует первым этапом в Вершине Теи (Хакасия) 23 ноября.