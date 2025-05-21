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Лыжные гонки

21 мая 2025, 11:44

Большунов — о словах Вяльбе про свою зарплату: «Для меня это как какое-то оскорбление с ее стороны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о своем доходе.

Ранее Вяльбе заявила, что Большунов получает в Центре спортивной подготовки 140 тысяч рублей. По ее словам, лыжник может зарабатывать только с рекламы.

«В первую очередь я никому никогда не жаловался и вообще не знаю, откуда Елена Валерьевна взяла эти слова. Когда мне сказали, что вышло такое интервью, я очень сильно удивился. Для меня это как какое-то оскорбление со стороны Елены Вяльбе», — приводит слова Большунова matchtv.ru.

28-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка мира.

Источник: matchtv.ru
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Александр Большунов
Елена Вяльбе
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