Большунов — о словах Вяльбе про свою зарплату: «Для меня это как какое-то оскорбление с ее стороны»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о своем доходе.

Ранее Вяльбе заявила, что Большунов получает в Центре спортивной подготовки 140 тысяч рублей. По ее словам, лыжник может зарабатывать только с рекламы.

«В первую очередь я никому никогда не жаловался и вообще не знаю, откуда Елена Валерьевна взяла эти слова. Когда мне сказали, что вышло такое интервью, я очень сильно удивился. Для меня это как какое-то оскорбление со стороны Елены Вяльбе», — приводит слова Большунова matchtv.ru.

28-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка мира.