Большунов открыл секрет, как он тренируется летом на натуральном снегу

Победитель общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/20 россиянин Александр Большунов в эфире «Вечернего Урганта» рассказал, как ему удается тренироваться летом на натуральном снегу.

— Каждый год отец заготавливает на лето натуральный снег. Сначала, где-то в 2012 году, появилась такая идея. Мы мешков 10-15 заготовили и спрятали в опилки. Это был первый опыт, — сказал Большунов. — Набираешь снег в мешок и прячешь в опилки, чтобы использовать холод вместо холодильника. В опилках снег не тает, если правильно все сделать.

Сейчас папа сделал дома хранилище. Даже в этом году, когда не было снега, он на собирал, подготовил и упаковал снег.