Большунов отказался от общения с журналистами после масс-старта на этапе КМ в Канаде

Российский лыжник Александр Большунов отказался от общения с прессой после масс-старта на этапе Кубка мира в канадском Квебеке, сообщает NRK. 22-летний россиянин сломал палку за 1,5 километра до финиша и занял 7-е место.

Первым стал норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял представитель Канады Алекс Харви, третье - еще одни норвежец Дидрик Тонсет.

Этап Кубка мира в Канаде завершится 24 марта: в Квебеке пройдет заключительная гонка сезона - пасьют на 15 километров свободным стилем.

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