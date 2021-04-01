Большунов объяснил, почему Норвегия доминирует в мировых лыжах

Российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов рассказал, почему в мировых лыжах преимущество имеют норвежцы. В качестве примера Большунов описал ситуацию с лыжными трассами в России и Норвегии.

— Вы говорили, что у норвежцев тредбаны есть и вообще условия несравнимы. Болельщик, который включает гонку и видит пятеро норвежцев и вас одного — как ему или ей объяснить, почему норвежцев пять, а вы один?

— Ха, а вы у норвежцев спросите. Лыжи у них — спорт номер один. И по доступности трасс там совсем другой уровень. Я смотрел, там ребята и девчонки проезжают одним кругом 300 километров. Триста! Одним кругом. Допустим, из Осло можешь на лыжах уехать в Шушен (горнолыжный курорт в 200 километрах от Осло. — Прим. «СЭ»). А из Шушена — в Лиллехаммер, и так далее.

— Почти как будто трасса из Москвы до вашего родного Подывотья.

— А у них есть такие расстояния. Реально, там и 500 километров будет. Плюс, у них есть специальное приложение, в котором ты смотришь, где и какая трасса подготовлена, где и какой ратрак едет. Утром посмотрел, куда он поехал и выбираешь, где будешь кататься, в зависимости от предпочтений. Это если снег идет. А так трассы подготовлены, доступны для всех. В том же Шушене местные жители на лыжах в магазин ездят. Приехали, поставили лыжи и пошли в супермаркет. Это нормально. Отсюда и объяснение, почему так происходит в гонках.

— А если бы вы у себя в селе поехали на лыжах в супермаркет... Ну, магазин.

— Ха-ха-ха, супермаркет... Дома, кстати, отец делает километровый круг, он держит его в хорошем состоянии, когда есть снег. Кому интересно, может покататься в любое время. Он его постоянно готовит и сам тренируется, катается.

(Дмитрий Кузнецов)

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