Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своем самочувствии после перенесенной операции на челюсти.

«У меня были большие проблемы со здоровьем, — приводит слова Большунова Kestavyysurheilu. — Потребовалось немедленное хирургическое вмешательство. Откладывать было нельзя. После операции я начал осторожно тренироваться под наблюдением врачей. На данный момент врачи говорят, что соревноваться нет смысла. Но я медленно возвращаюсь к нормальному тренировочному ритму».

Большунов перенес операцию на челюсти 16 октября. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникла из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость.