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Большунов — об операции на челюсти: «У меня были большие проблемы со здоровьем»

Большунов рассказал о своем состоянии после перенесенной операции на челюсти
08:59
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Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своем самочувствии после перенесенной операции на челюсти.

«У меня были большие проблемы со здоровьем, — приводит слова Большунова Kestavyysurheilu. — Потребовалось немедленное хирургическое вмешательство. Откладывать было нельзя. После операции я начал осторожно тренироваться под наблюдением врачей. На данный момент врачи говорят, что соревноваться нет смысла. Но я медленно возвращаюсь к нормальному тренировочному ритму».

Большунов перенес операцию на челюсти 16 октября. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникла из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость.

Дополнительная информация:

https://www.kestavyysurheilu.fi/hiihto/oloksen-olosuhteista-nauttiva-bolshunov-kertoi-kestavyysurheilulle-terveystilanteestaan

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