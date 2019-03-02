Большунов - о социальных сетях: " В интернете пишут много хорошего и нехорошего, не хочется растрачиваться на это"

Лидер сборной России по количеству медалей чемпионата мира-2019 Александр Большунов в интервью "СЭ" рассказал, почему не заходил в социальные сети на протяжении чемпионата мира. Он также добавил, что его не волнует то, что пишут в интернете.

– Александр Бессмертных говорил, что за него болел весь Кузбасс. Брянская область топила за вас?

– Даже не знаю. Я же в соцсети на протяжении чемпионата мира даже ни разу не заходил.

– Бережете энергию?

– В интернете пишут много хорошего и нехорошего, не хочется растрачиваться на это. Хотя мне все равно по барабану.

– Когда последний раз тренировались в родном Подывотье?

– Осенью. Но дома даже когда тренируешься – отдыхаешь.

– По данным "Википедии" в вашем селе проживает 523 человека.

– Мне кажется, меньше. Это, наверное, с учетом и тех, кто там не живет.

– Всех там знаете?

– Когда был дома – знал. А теперь там практически не появляюсь. Максимум, на два-три дня. И то практически никого не вижу.

Полное интервью Большунова - скоро в "СЭ