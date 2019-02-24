Большунов - о норвежских лыжниках: "Так поступать нехорошо. Это неспортивное поведение"

Российский лыжник Александр Большунов после скиатлона на чемпионате мира в Зефельде отметил, что не дождался помощи от норвежских соперников. Россиянин в финишном створе уступил Сьюру Рете, но опередил Мартина Сундбю.

- Я разочарован тем, что норвежцы не помогали мне. Просил их выйти вперед, а они оставались позади меня и показывали, что не хотят, - приводит NRK слова Большунова. - Я лидировал 4-5 кругов, поэтому наелся. Они включили обороты и начали работать только к концу. Так поступать нехорошо. Это неспортивное поведение.