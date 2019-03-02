Большунов - о неудаче в индивидуальной гонке на ЧМ: "Понял, что бегу не на выигрыш, а бороться за третьи-четвертые места мне было уже неинтересно"

Лидер сборной России по количеству медалей чемпионата мира-2019 Александр Большунов в интервью "СЭ" рассказал о результате в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Россиянин финишировал лишь 8-м.

– Расскажите, что случилось на классических 15 км.

– Стартовал и не принял с самого начала во внимание разбитую трассу. По жесткой трассе меня хватило бы выдержать с таким темпом всю дистанцию. А так я раньше времени накушался и доезжал без интереса. Понял, что бегу не на выигрыш, а бороться за третьи-четвертые места мне было уже неинтересно.

Мог бы доработать так, чтобы доехать в бессознательном состоянии, но стоять потом на пьедестале и смотреть, как кого-то награждают в том виде программы, на который у меня были свои планы – нет…

– "Пятнашка" – главное разочарование чемпионата мира?

– Да.

– Елена Вяльбе сказала, что вы даже с ней не стали после финиша разговаривать.

– О чем было говорить? Вообще ни с кем не хотелось разговаривать.

– Юлия Белорукова после неудачи в командном спринте дала себе один день на слезы, а уже утром была в хорошем настроении. Сколько времени, чтобы переварить гонку, нужно вам?

– Уже вечером я успокоился. Понял, что смысла копаться в этом нет. Сделал выводы – и пошел дальше. Мы ведь еще допустили ошибку, решив стартовать в начале. Нужно было в конце. Ведь я первым выбирал, в какой группе выходить на старт. Может быть, все сложилось бы по-другому.

– Что после этой гонки сказал вам отец?

– Успокойся и забудь. (Владимир Иванов)

Александр Большунов: "Бороться за третьи-четвертые места мне уже неинтересно"