Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, как продвигается получение им тредбана — специального тренажера для тренировок. После заявления о желании приобрести его за свои деньги депутат Госдумы Дмитрий Свищев сказал, что он уже был куплен Большунову за счет госбюджета. В ответ на вопрос корреспондента «СЭ» лыжник намекнул, что депутат был не совсем точен в словах.

— Расскажите про историю с тредбаном, очень много непонятного. Что с ним происходит?

— Да ничего не происходит. Новости о нем были достаточно своеобразные. Сказали, что его заказали для меня, но на самом деле его заказал Олимпийский комитет России для тестирования. Возможно, он приедет, а может, и нет. Я не знаю, где он будет находиться и непонятно, можно ли вообще будет туда попасть, чтобы провести тренировку.

Так что моя цель как была, так и остается — я хочу его приобрести. Разговор идет в том же режиме. Думаю, мы найдем понимание, и я смогу его достать.

— Кажется, депутат Свищев говорил, мол, все уже купили, не надо волноваться — получается, пиар-ход?

— Это чтобы успокоить публику. Чтобы не было вопросов: «А почему его нет?»

(Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью с Александром Большуновым читайте вскоре на сайте «СЭ».