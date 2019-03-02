Большунов - о Клебо: "Пока он в определенных гонках обыгрывает меня, то, конечно, раздражает"

Лидер сборной России по количеству медалей чемпионата мира-2019 Александр Большунов в интервью "СЭ" высказался в адрес норвежского лыжница Йоханнеса Клебо. Он также рассказал, что нереализованные цели мотивируют его работать дальше.

– Клебо для вас – главный раздражитель сейчас?

– Пока он в определенных гонках обыгрывает меня, то, конечно, раздражает.

– Елена Вяльбе сказала, что, если бы вы попали в ту же ситуацию, что Устюгов в полуфинале спринта, так же могли влепить Клебо.

– Может быть, но я сделал бы это не при всех. Без лишних свидетелей (улыбается).

– Сундбю рассказывал в межсезонье, что у него есть фотографии вас и Устюгова – он смотрит на них, и это мотивирует его работать. Что заставляет двигаться вперед вас?

– Нереализованные цели. А их еще очень много. То же золото чемпионата мира.

– Эстафетное золото в полной мере удовлетворило бы ваш аппетит на этот чемпионат мира? Или хотелось именно личную победу?

– Личное золото – это, конечно, особенно важно. В эстафете тоже очень хотелось победить, но Серега вчера был не в том состоянии, чтобы бороться. Он говорит, что последний километр доезжал, не понимая, что происходит. И если бы француз с финном сразу начали работать, неизвестно, чем бы все закончилось.

– У вас когда-нибудь бывало такое состояние в гонках, как у Устюгова в этой эстафете?

– Да. Даже здесь – на 15 км. Просто поняв, что ловить нечего, я взял относительно средний темп. (Владимир Иванов)

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