Большунов не считает себя королем лыжных гонок

Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов считает, что называть его королем лыжных гонок преждевременно.

— Сейчас считаете себя королем лыжных гонок?

— Я еще не король. Много целей не достигнуто. Дальше подготовка и взятие тех вершин, которых еще нет в моей коллекции, — цитирует Большунова RT.

Большунов набрал 2221 очко. На втором месте норвежец Йоханнес Клебо (1726). Третьим стал еще один представитель Норвегии Пол Голберг (1311).