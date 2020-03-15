Большунов не считает себя королем лыжных гонок
10:53
Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов считает, что называть его королем лыжных гонок преждевременно.
— Сейчас считаете себя королем лыжных гонок?
— Я еще не король. Много целей не достигнуто. Дальше подготовка и взятие тех вершин, которых еще нет в моей коллекции, — цитирует Большунова RT.
Большунов набрал 2221 очко. На втором месте норвежец Йоханнес Клебо (1726). Третьим стал еще один представитель Норвегии Пол Голберг (1311).
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/728518-bolshunov-pobeda-km-norvegiya-koronavirus