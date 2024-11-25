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Сегодня, 10:46

Большунов не прошел в полуфинал спринта на первом этапе Кубка России

Камила Абдурахманова
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял третье место в четвертьфинале спринта на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам.

Большунов показал результат 3 минуты 12,15 секунды, отстав от лидера Ивана Безматерных на 0,29 секунды.

Первый этап Кубка России проходит с 23 по 26 ноября. Второй этап тоже пройдет в поселке Вершина Теи с 1 по 3 декабря. Изначально он должен был состояться в Тюмени, но из-за плохой погоды его перенесли.

Александр Большунов
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