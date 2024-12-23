Большунов не прошел в финал спринта на четвертом этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял пятое место в полуфинальном спринтерском забеге на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам и не прошел в финал.

Большунов показал результат 4 минуты 12,39 секунды, финишировав с отставанием 1,27 секунды от победителя полуфинального забега Александра Терентьева. Победителем в финале спринта с результатом 4 минуты 14,02 секунды стал Терентьев. Второе место занял Сергей Ардашев (4 минуты 14,22 секунды), третье — Константин Тиунов (4 минуты 14,82 секунды).

Четвертый этап Кубка России проходит с 22 по 23 декабря Кирово-Чепецке Кировской области. Пятый этап состоится в Казани с 16 по 19 января 2025 года.