Большунов не примет участие в Гонке чемпионов
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что лыжник Александр Большунов не примет участие в Гонке чемпионов.
«Большунов не примет участие в Гонке чемпионов. Он немножко приболел. Решили его не беспокоить. Он рвался сюда, хотел приехать. Решили, что он не примет участие. Сейчас на замену едет другой спортсмен — Егор Митрошин», — сказал Бородавко.
У 27-летнего Большунова в нынешнем сезоне ни одной личной победы на этапах Кубка России.
4 и 5 января в Рязани пройдет Гонка чемпионов по биатлону и лыжам. В первый день пройдут квалификационные гонки.
Новости
29 дек 2024 17:01
3
29 дек 2024 16:46
11
28 дек 2024 16:28
5