Большунов начнет подготовку к новому сезону 16 мая в Крыму

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко 24 апреля в интервью ТАСС рассказал о планах его группы во время подготовки к новому сезону.

«С 16 мая по 3 июня у нас пройдет первый тренировочный сбор, он будет в поселке Морском в Крыму. Это знакомое для нас место, мы там уже не один раз проводили тренировочные мероприятия. В основном спортсменов ждут велосипедные тренировки, много кросс-подходов, силовые тренировки, спортивные игры. Первый снег у нас планируется на конец октября. Что касается крымского сбора, то пока планируется участие в нем всех спортсменов, входящих в группу. Но если будет какой-то форс-мажор, то, понятно, что люди будут пропускать», — заявил Бородавко.

В группу Бородавко входят Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов и другие лыжники.