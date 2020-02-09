Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Большунов нацелился на лучший результат в истории

14:50
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
Теги:

Александр Большунов выиграл 15-километровую гонку с общего старта на этапе Кубка мира в Фалуне и упрочил лидерство в гонке за Большим Хрустальным глобусом.

После победы в Фалуне преимущество Большунова над Клебо в общем зачете Кубка мира достигло 425 очков. Помешать Александру выиграть первый в российской истории Большой Хрустальный глобус может теперь только несчастный случай. А вот второй номер нашей сборной Сергей Устюгов в Швеции выступил неудачно и уступил третье место в общем зачете взявшему сегодня серебро Шюру Рете.

Зачет Кубка мира-2019/20:

Спортсмен

Страна

Сумма

Александр Большунов

Россия

1647

Йоханнес Клебо

Норвегия

1222

Шюр Рете

Норвегия

882

Сергей Устюгов

Россия

876

Иво Нисканен

Финляндия

858

Симен Крюгер

Норвегия

697

Пал Голберг

Норвегия

682

Ханс Кристер Холунн

Норвегия

529

Александр задолго до окончания сезона установил российский рекорд в общем зачете Кубка мира. Лидер сборной России к середине февраля набрал в кубковых гонках 1647 очков, на 30 баллов превзойдя свой прошлогодний результат. Больше за всю историю проведения Кубка мира набирали только три спортсмена — норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Клебо, а также швейцарец Дарио Колонья. При этом до конца остается еще 17 гонок.

Лучшие результаты в общем зачете Кубка мира:

Спортсмен

Страна

Сезон

Очки

Мартин Йонсруд Сундбю

Норвегия

2015/16

2634

Дарио Колонья

Швейцария

2011/12

2216

Йоханнес Клебо

Норвегия

2018/19

1715

Александр Большунов

Россия

2019/20

1647

Мартин Йонсруд Сундбю

Норвегия

2016/17

1626

Петтер Нортуг

Норвегия

2009/10

1621

Александр Большунов

Россия

2018/19

1617

Петтер Нортуг

Норвегия

2015/16

1602

Финн Хаген Крог

Норвегия

2015/16

1584

Дарио Колонья

Швейцария

2010/11

1566

Петтер Нортуг

Норвегия

2012/13

1561

Мартин Йонсруд Сундбю

Норвегия

2013/14

1534

Сергей Устюгов

Россия

2015/16

1476

Девон Кершоу

Канада

2011/12

1466

Лукаш Бауэр

Чехия

2007/08

1462

Йоханнес Клебо

Норвегия

2017/18

1409

Александр Легков

Россия

2012/13

1381

Дарио Колонья

Швейцария

2012/13

1364

Большунов в 13-й раз в сезоне поднялся на пьедестал и побил собственный рекорд России по медалям за кубковый сезон — на его счету семь первых и шесть третьих мест. По числу побед четырехкратный призер Олимпийских игр повторил результат Сергея Устюгова, который в сезоне-2016/17 к семи первым местам добавил одно второе и три третьих.

Россияне, становившиеся призерами этапов КМ больше шести раз за сезон:

Спортсмен

Сезон

З

С

Б

Всего

Александр Большунов

2019/20

7

0

6

13

Александр Большунов

2018/19

5

3

4

12

Сергей Устюгов

2016/17

7

1

3

11

Сергей Устюгов

2015/16

3

4

4

11

Александр Легков

2012/13

3

2

4

9

Александр Большунов

2017/18

2

1

6

9

Сергей Устюгов

2019/20

2

5

0

7

В списке лидеров текущего сезона Большунов сравнялся со своим вечным соперником Йоханнесом Клебо, пропустившим шведский этап из-за травмы. Россиянин опережает норвежского сверстника по общему числу медалей, но уступает по количеству серебряных наград (ноль против одной у Клебо). Занимающий третье место Сергей Устюгов отстает от лидеров на пять побед.

Самые успешные лыжники сезона-2019/20:

Спортсмен

Страна

З

С

Б

Всего

Йоханнес Клебо

Норвегия

7

3

1

11

Александр Большунов

Россия

7

0

6

13

Сергей Устюгов

Россия

2

5

0

7

Симен Крюгер

Норвегия

2

1

1

4

Люка Шанава

Франция

2

1

0

3

Пал Голберг

Норвегия

1

2

0

3

Иво Нисканен

Финляндия

1

1

2

4

Ханс Кристер Холунн

Норвегия

1

1

0

2

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир