Большунов нацелился на лучший результат в истории
Александр Большунов выиграл 15-километровую гонку с общего старта на этапе Кубка мира в Фалуне и упрочил лидерство в гонке за Большим Хрустальным глобусом.
После победы в Фалуне преимущество Большунова над Клебо в общем зачете Кубка мира достигло 425 очков. Помешать Александру выиграть первый в российской истории Большой Хрустальный глобус может теперь только несчастный случай. А вот второй номер нашей сборной Сергей Устюгов в Швеции выступил неудачно и уступил третье место в общем зачете взявшему сегодня серебро Шюру Рете.
Зачет Кубка мира-2019/20:
|
Спортсмен
|
Страна
|
Сумма
|
Александр Большунов
|
Россия
|
1647
|
Йоханнес Клебо
|
Норвегия
|
1222
|
Шюр Рете
|
Норвегия
|
882
|
Сергей Устюгов
|
Россия
|
876
|
Иво Нисканен
|
Финляндия
|
858
|
Симен Крюгер
|
Норвегия
|
697
|
Пал Голберг
|
Норвегия
|
682
|
Ханс Кристер Холунн
|
Норвегия
|
529
Александр задолго до окончания сезона установил российский рекорд в общем зачете Кубка мира. Лидер сборной России к середине февраля набрал в кубковых гонках 1647 очков, на 30 баллов превзойдя свой прошлогодний результат. Больше за всю историю проведения Кубка мира набирали только три спортсмена — норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Клебо, а также швейцарец Дарио Колонья. При этом до конца остается еще 17 гонок.
Лучшие результаты в общем зачете Кубка мира:
|
Спортсмен
|
Страна
|
Сезон
|
Очки
|
Мартин Йонсруд Сундбю
|
Норвегия
|
2015/16
|
2634
|
Дарио Колонья
|
Швейцария
|
2011/12
|
2216
|
Йоханнес Клебо
|
Норвегия
|
2018/19
|
1715
|
Александр Большунов
|
Россия
|
2019/20
|
1647
|
Мартин Йонсруд Сундбю
|
Норвегия
|
2016/17
|
1626
|
Петтер Нортуг
|
Норвегия
|
2009/10
|
1621
|
Александр Большунов
|
Россия
|
2018/19
|
1617
|
Петтер Нортуг
|
Норвегия
|
2015/16
|
1602
|
Финн Хаген Крог
|
Норвегия
|
2015/16
|
1584
|
Дарио Колонья
|
Швейцария
|
2010/11
|
1566
|
Петтер Нортуг
|
Норвегия
|
2012/13
|
1561
|
Мартин Йонсруд Сундбю
|
Норвегия
|
2013/14
|
1534
|
Сергей Устюгов
|
Россия
|
2015/16
|
1476
|
Девон Кершоу
|
Канада
|
2011/12
|
1466
|
Лукаш Бауэр
|
Чехия
|
2007/08
|
1462
|
Йоханнес Клебо
|
Норвегия
|
2017/18
|
1409
|
Александр Легков
|
Россия
|
2012/13
|
1381
|
Дарио Колонья
|
Швейцария
|
2012/13
|
1364
Большунов в 13-й раз в сезоне поднялся на пьедестал и побил собственный рекорд России по медалям за кубковый сезон — на его счету семь первых и шесть третьих мест. По числу побед четырехкратный призер Олимпийских игр повторил результат Сергея Устюгова, который в сезоне-2016/17 к семи первым местам добавил одно второе и три третьих.
Россияне, становившиеся призерами этапов КМ больше шести раз за сезон:
|
Спортсмен
|
Сезон
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Александр Большунов
|
2019/20
|
7
|
0
|
6
|
13
|
Александр Большунов
|
2018/19
|
5
|
3
|
4
|
12
|
Сергей Устюгов
|
2016/17
|
7
|
1
|
3
|
11
|
Сергей Устюгов
|
2015/16
|
3
|
4
|
4
|
11
|
Александр Легков
|
2012/13
|
3
|
2
|
4
|
9
|
Александр Большунов
|
2017/18
|
2
|
1
|
6
|
9
|
Сергей Устюгов
|
2019/20
|
2
|
5
|
0
|
7
В списке лидеров текущего сезона Большунов сравнялся со своим вечным соперником Йоханнесом Клебо, пропустившим шведский этап из-за травмы. Россиянин опережает норвежского сверстника по общему числу медалей, но уступает по количеству серебряных наград (ноль против одной у Клебо). Занимающий третье место Сергей Устюгов отстает от лидеров на пять побед.
Самые успешные лыжники сезона-2019/20:
|
Спортсмен
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Йоханнес Клебо
|
Норвегия
|
7
|
3
|
1
|
11
|
Александр Большунов
|
Россия
|
7
|
0
|
6
|
13
|
Сергей Устюгов
|
Россия
|
2
|
5
|
0
|
7
|
Симен Крюгер
|
Норвегия
|
2
|
1
|
1
|
4
|
Люка Шанава
|
Франция
|
2
|
1
|
0
|
3
|
Пал Голберг
|
Норвегия
|
1
|
2
|
0
|
3
|
Иво Нисканен
|
Финляндия
|
1
|
1
|
2
|
4
|
Ханс Кристер Холунн
|
Норвегия
|
1
|
1
|
0
|
2