Большунов нацелился на лучший результат в истории

Александр Большунов выиграл 15-километровую гонку с общего старта на этапе Кубка мира в Фалуне и упрочил лидерство в гонке за Большим Хрустальным глобусом.

После победы в Фалуне преимущество Большунова над Клебо в общем зачете Кубка мира достигло 425 очков. Помешать Александру выиграть первый в российской истории Большой Хрустальный глобус может теперь только несчастный случай. А вот второй номер нашей сборной Сергей Устюгов в Швеции выступил неудачно и уступил третье место в общем зачете взявшему сегодня серебро Шюру Рете.

Зачет Кубка мира-2019/20:

Спортсмен Страна Сумма Александр Большунов Россия 1647 Йоханнес Клебо Норвегия 1222 Шюр Рете Норвегия 882 Сергей Устюгов Россия 876 Иво Нисканен Финляндия 858 Симен Крюгер Норвегия 697 Пал Голберг Норвегия 682 Ханс Кристер Холунн Норвегия 529

Александр задолго до окончания сезона установил российский рекорд в общем зачете Кубка мира. Лидер сборной России к середине февраля набрал в кубковых гонках 1647 очков, на 30 баллов превзойдя свой прошлогодний результат. Больше за всю историю проведения Кубка мира набирали только три спортсмена — норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Клебо, а также швейцарец Дарио Колонья. При этом до конца остается еще 17 гонок.

Лучшие результаты в общем зачете Кубка мира:

Спортсмен Страна Сезон Очки Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия 2015/16 2634 Дарио Колонья Швейцария 2011/12 2216 Йоханнес Клебо Норвегия 2018/19 1715 Александр Большунов Россия 2019/20 1647 Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия 2016/17 1626 Петтер Нортуг Норвегия 2009/10 1621 Александр Большунов Россия 2018/19 1617 Петтер Нортуг Норвегия 2015/16 1602 Финн Хаген Крог Норвегия 2015/16 1584 Дарио Колонья Швейцария 2010/11 1566 Петтер Нортуг Норвегия 2012/13 1561 Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия 2013/14 1534 Сергей Устюгов Россия 2015/16 1476 Девон Кершоу Канада 2011/12 1466 Лукаш Бауэр Чехия 2007/08 1462 Йоханнес Клебо Норвегия 2017/18 1409 Александр Легков Россия 2012/13 1381 Дарио Колонья Швейцария 2012/13 1364

Большунов в 13-й раз в сезоне поднялся на пьедестал и побил собственный рекорд России по медалям за кубковый сезон — на его счету семь первых и шесть третьих мест. По числу побед четырехкратный призер Олимпийских игр повторил результат Сергея Устюгова, который в сезоне-2016/17 к семи первым местам добавил одно второе и три третьих.

Россияне, становившиеся призерами этапов КМ больше шести раз за сезон:

Спортсмен Сезон З С Б Всего Александр Большунов 2019/20 7 0 6 13 Александр Большунов 2018/19 5 3 4 12 Сергей Устюгов 2016/17 7 1 3 11 Сергей Устюгов 2015/16 3 4 4 11 Александр Легков 2012/13 3 2 4 9 Александр Большунов 2017/18 2 1 6 9 Сергей Устюгов 2019/20 2 5 0 7

В списке лидеров текущего сезона Большунов сравнялся со своим вечным соперником Йоханнесом Клебо, пропустившим шведский этап из-за травмы. Россиянин опережает норвежского сверстника по общему числу медалей, но уступает по количеству серебряных наград (ноль против одной у Клебо). Занимающий третье место Сергей Устюгов отстает от лидеров на пять побед.

Самые успешные лыжники сезона-2019/20: